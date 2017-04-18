Азай Гулиев: Депутаты стран-членов Минской группы могут встретиться для обсуждения карабахского конфликта

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Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Парламентарии стран-членов Минской группы ОБСЕ могут встретиться в будущих месяцах, чтобы внести вклад в урегулирование нагорно-карабахского конфликта".

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил заместитель председателя Парламентской ассамблеи ОБСЕ, депутат Азай Гулиев.

Затронув вопрос встречи азербайджанских и армянских депутатов, А. Гулиев отметил, что в связи с этим имеется общая инициатива, но конкретного решения пока нет.