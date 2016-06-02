Армянские вооруженные силы 20 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 20 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Чилябурт Тертерского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз Физулинского района, а также на безымянных высотах Ходжавендского и Физулинского районов.