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    Армянские вооруженные подразделения 44 раз нарушили режим прекращения огня, используя пулеметы

    Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селах Агдам и Агбулаг Товузского района

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 44 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селах Агдам и Агбулаг Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйаярх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.

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