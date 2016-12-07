Армянские вооруженные подразделения 44 раз нарушили режим прекращения огня, используя пулеметы

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта в целом 44 раз.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селах Агдам и Агбулаг Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйаярх, Чилябюрт Тертерского района, Шыхлар, Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейсалли и Ашагы Сеидахмедли Физулинского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского и Физулинского районов.