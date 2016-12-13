 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Армянские вооруженные подразделения 30 раз нарушили режим прекращения огня, используя гранатометы

    Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии, расположенные в селе Мунджуглу Товузского района

    Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Формирования вооруженных сил Армении, используя гранатометы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 30 раз.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии, расположенные в селе Мунджуглу Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Шыхлар, Сарыджалы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, расположенных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi