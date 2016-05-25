Армянские вооруженные подразделения 13 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ За сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 13 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили в министерстве, армянские вооруженные подразделения с позиций, расположенных в селе Беркабер Иджеванского района и селе Довех Ноемберяньского района, обстреляли азербайджанские позиции, расположенные в селах Гушчу Айрым и Кямярли Газахского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана также подвергнуты обстрелу с позиций, расположенных вблизи сел Гараханбейли, Горадиз, Горган Физулинского района, а также на безымянных высотах Горанбойского, Ходжавендского и Физулинского районов.