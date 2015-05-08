​Армянские вооруженные формирования 65 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования, используя гранатометы, на различных направлениях фронта 65 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Коханеби, Агдам Товузского района с территории сел Чинари, Мосесгех Бердского района, Кемерли Газахского района с территории села Доверх Ноемберянского района, позиции на безымянных высотах в Гедабекском районе с позиций на безымянных высотах в Красносельском районе.

Армянские вооруженные формирования подвергли обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт Тертерского района, Сарыджалы, Шураабад, Джавахирли, Кенгерли, Шихлар, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Горган, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.