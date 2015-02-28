​Армянские вооруженные формирования 55 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 55 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана на безымянных высотах в Газахском районе с безымянных высот в Иджеванском районе, а позиции в селе Гаравелилер и на безымянных высотах в Гедабекском районе с безымянных высот на территории Красносельского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Шихлар, Шураабад, Сарыджалы, Джавахирли, Ширванлы, Кенгерли, Гарагашлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.