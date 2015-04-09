​Армянские вооруженные формирования 45 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 9 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, на различных направлениях фронта 45 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в министерстве обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Кемерли Газахского района с позиций в селе Доверх Ноемберянского района, в селе Агдам Товузского района с позиций в селе Мосесгех Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции ВС Азербайджана недалеко от сёл Тапгарагоюнлу, Гюлистан Горанбойского района, Чилябюрт, Чайлы, Гызылоба Тертерского района, Шихлар, Шураабад, Джавахирли, Новрузлу, Гарагашлы, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Горган, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.