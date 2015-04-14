​Армянские вооруженные формирования 39 раз нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования, используя крупнокалиберные пулеметы и гранатометы, на различных направлениях фронта 59 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом агентству Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции ВС Азербайджана в селе Кемерли и на безымянных высотах в Газахском районе с позиций в селах Доверх Ноемберянского и Вазашен Иджеванского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш Горанбойского района, Чилябюрт, Чайлы Тертерского района, Шураабад, Джавахирли, Гарагашлы, Сарыджалы, Кенгерли, Юсифджанлы, Марзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Гараханбейли, Ашаги Сейидахмедли Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.