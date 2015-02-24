​Армянские вооруженные формирования 39 раз нарушили режим прекращения огня

Баку. 24 февраля. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные формирования на различных направлениях фронта 39 раз нарушили режим прекращения огня.

Об этом Report сообщили в пресс-cлужбе министерства обороны Азербайджана.

Армянские вооруженные формирования обстреляли позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Ашаги Аскипара и Агбулаг Газахского района с территории сел Воскепар и Воскеван Ноемберянского района, сёла Агбулаг и Алибейли Товузского района с территории села Чинари и Айгепар Бердского района.

Обстрелу с армянских позиций также подверглись позиции вооруженных сил Азербайджана недалеко от сёл Талыш и Тапгарагоюнлу Горанбойского района, Чилябюрт, Чайлы Тертерского района, Юсифджанлы, Кенгерли, Гарагашлы, Марзили и Джавахирли Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, населенные пункты Горадиз, Горган, Гараханбейли, Алханлы, Ашаги Сейидахмедли, Ашаги Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района.

Армянские формирования обстреляли позиции наших войск также с безымянных высот на территории Гёйгельского, Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джебраильского районов.

Ответным огнем наших вооруженных сил огневые точки врага подавлены.