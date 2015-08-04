Армяне обстреляли азербайджанские позиции из минометов и крупнокалиберных пулеметов

Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ За прошедшие сутки армянские вооруженные подразделения на различных направлениях фронта 98 раз нарушили режим прекращения огня, используя 60 и 82-миллиметровые минометы и крупнокалиберные пулеметы.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Как сообщили из министерства, армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу позиции вооруженных сил Азербайджана вблизи сел Талыш, Тапгарагоюнлу, Гюлюстан Горанбойского района, Чилябурт, Гёйарх Тертерского района, Шураабад, Юсифджанлы, Шихлар, Баш Гарвенд, Сарыджалы, Новрузлу, Гарагашлы, Джавахирли, Кянгярли, Мярзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горадиз, Гараханбейли, Горган, Ашагы Сеидахмедли, Ашагы Абдуррахманлы Физулинского района, Мехдили Джабраильского района, а также с безымянных высот на территории Горанбойского, Ходжавендского, Физулинского и Джабраильского районов.

Вражеский обстрел был подавлен ответным огнем.