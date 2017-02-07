Армяне 22 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении, - позиции, расположенные в селах Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Физулинского и Ходжавендского районов.