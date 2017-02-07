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    Армяне 22 раза нарушили режим прекращения огня, используя крупнокалиберные пулеметы

    Подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана, расположенные в селах Агбулаг и Мунджуглу Товузского района

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Вооруженные формирования Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, в течение суток нарушили режим прекращения огня по различным направлениям фронта в целом 22 раза.

    Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

    Согласно информации, с позиций, расположенных в селах Барекамаван, Шаваршаван Ноемберянского района и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Гаймаглы и на безымянных высотах Газахского района, с позиций, расположенных в селе Чинари и на безымянных высотах Бердского района Армении, - позиции, расположенные  в селах Агбулаг и Мунджуглу Товузского района.

    Позиции Вооруженных сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Мехдили Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Горанбойского, Тертерского, Физулинского и Ходжавендского районов.

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