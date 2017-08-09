Анжи Каспшик проинформирован о трудностях проживающего на линии фронта азербайджанского мирного населения

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ 9 августа личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анжи Каспшик посетил Агдамский район.

Как передает Report со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на встрече в Исполнительной власти Агдамского района личному представителю действующего председателя ОБСЕ сообщили о проблемах, возникших в результате обстрела армянами жилых пунктов, трудностях проживающего на линии фронта азербайджанского мирного населения. Глава ИВ Агдамского района Рагуб Мамедов отметил, что вооруженные подразделения Армении постоянно держат под обстрелом жилые пункты на линии соприкосновения, препятствуют занятию мирного населения хозяйственными делами.

Было доведено до сведения, что с момента проведения последнего мониторинга 1 марта и по сей день в местах проживания гражданского населения режим прекращения огня был нарушен 996 раз. В результате обстрела противника в селе Орта Гарванд сгорели принадлежащие гражданину связки сена, в селе Тезекенд сгорели электрические провода.

Анжи Каспшик поблагодарил за подробную информацию.