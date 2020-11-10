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Жители Бардинского района отмечают победу Азербайджанской армии

Жители Бардинского района отмечают победу Азербайджанской армии После официального объявления о капитуляции Армении граждане в городах и районах Азербайджана выходят на улицы
Нагорно-карабахский конфликт
10 ноября 2020 г. 09:56
Жители Бардинского района отмечают победу Азербайджанской армии
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В городе Барда жители отмечают победу в Карабахской войне.

Об этом сообщает командированный в прифронтовую зону корреспондент Report.

С ночных часов люди выходят на улицу с азербайджанским триколором в руках, чтобы встретить победу доблестной Азербайджанской армии.

Победное шествие жителей продолжается в эти минуты на улицах и проспектах города. Участники шествия произносят лозунги "Карабах - Азербайджан!", "Слава нашей армии!", "Победа за нами!".

Отметим, что после официального объявления о капитуляции Армении граждане в городах и районах Азербайджана выходят на улицы, чтобы отметить историческую победу.

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Версия на азербайджанском языке ФотоBərdədə Azərbaycan Ordusunun Qarabağ zəfəri qeyd olunur

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