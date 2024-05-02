Группа из 30 норвежских путешественников прибыла на освобожденные территории Азербайджана

В Карабах и Восточный Зангезур прибыла делегация из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии VAGA, возглавляемая Йорном Аугестадом.

В Карабах и Восточный Зангезур прибыла делегация из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии VAGA, возглавляемая Йорном Аугестадом.

Как передает Report , туристы будут находиться на освобожденных территориях Азербайджана со 2 по 4 мая, следуя по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Джебраил-Физули.

Путешествие клуба VAGA стал десятым по счету визитом иностранных туристов на освобожденные от оккупации территории.

Всего в ходе этих 10 поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией в Карабахе и восточном Зангезуре и распространить реальную картину происходящего для миллионов людей.