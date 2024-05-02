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Группа из 30 норвежских путешественников прибыла на освобожденные территории Азербайджана

Группа из 30 норвежских путешественников прибыла на освобожденные территории Азербайджана В Карабах и Восточный Зангезур прибыла делегация из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии VAGA, возглавляемая Йорном Аугестадом.
Карабах
2 мая 2024 г. 09:00
Группа из 30 норвежских путешественников прибыла на освобожденные территории Азербайджана

В Карабах и Восточный Зангезур прибыла делегация из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии VAGA, возглавляемая Йорном Аугестадом.

Как передает Report, туристы будут находиться на освобожденных территориях Азербайджана со 2 по 4 мая, следуя по маршруту Физули-Шуша-Агдам-Джебраил-Физули.

Путешествие клуба VAGA стал десятым по счету визитом иностранных туристов на освобожденные от оккупации территории.

Всего в ходе этих 10 поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией в Карабахе и восточном Зангезуре и распространить реальную картину происходящего для миллионов людей.

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Версия на английском языке Group of 30 Norwegian travelers arrives in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Norveç səyahətçilərinin işğaldan azad edilmiş ərazilərə səyahəti başlayıb

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