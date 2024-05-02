Группа из 30 норвежских путешественников прибыла на освобожденные территории Азербайджана

В Карабах и Восточный Зангезур прибыла делегация из 30 членов национального клуба международных путешественников Норвегии VAGA, возглавляемая Йорном Аугестадом.
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Путешествие клуба VAGA стал десятым по счету визитом иностранных туристов на освобожденные от оккупации территории.
Всего в ходе этих 10 поездок более 360 международных путешественников из 46 стран имели возможность ознакомиться с ситуацией в Карабахе и восточном Зангезуре и распространить реальную картину происходящего для миллионов людей.