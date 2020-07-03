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ВС Армении нарушили перемирие 52 раза за сутки

ВС Армении нарушили перемирие 52 раза за сутки ВС Армении нарушили перемирие 52 раза за сутки
Нагорно-карабахский конфликт
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3 июля 2020 г. 09:31
ВС Армении нарушили перемирие 52 раза за сутки

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные оружие, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 52 раза.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селах Мосесгех и Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селах Агдам и Коханеби Товузского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт Тертерского района, Аджарлы, Новрузлу, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского и Ходжавендского районов.

Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

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Версия на английском языке Armenians fire at Azerbaijani positions 52 times
Версия на азербайджанском языке Ermənilər atəşkəs rejimini 52 dəfə pozub

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