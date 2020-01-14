ВС Армении нарушили перемирие 22 раза за сутки

Подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы и снайперские винтовки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селe Воскеван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селe Беркабер Иджеванского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Азербайджанской армии в селах Гушчу Айрым, Гызылгаджылы Газахского района, и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Кенгерли, Мерзили Агдамского района, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр Физулинского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского районa.