Эльмар Мамедъяров: Выстрел армянского снайпера нанес ущерб переговорному процессу

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара.

Как сообщили Report в МИД, Тойво Клаар заявил, что был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и отметил о проведении взаимовыгодного обмена мнениями.

Э.Мамедъяров проинформировал спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также Московской встрече министров иностранных дел.

Затем глава МИД Азербайджана коснулся очередной диверсии, совершенной Арменией во время визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ и гибели азербайджанского военнослужащего в результате снайперского выстрела ВС Армении. По словам министра, эти кровавые события наносят ущерб переговорному процессу.

В ходе встречи также обсудили другие представляющие взаимный интерес вопросы.