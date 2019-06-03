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Эльмар Мамедъяров: Выстрел армянского снайпера нанес ущерб переговорному процессу

Выстрел армянского снайпера нанес ущерб переговорному процессу

Министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров принял спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу Тойво Клаара.  

Как сообщили Report в МИД, Тойво Клаар заявил, что был принят президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и отметил о проведении взаимовыгодного обмена мнениями. 

Э.Мамедъяров проинформировал спецпредставителя Евросоюза по Южному Кавказу о переговорном процессе по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, а также Московской встрече министров иностранных дел.  

Затем глава МИД Азербайджана коснулся очередной диверсии, совершенной Арменией во время визита в регион сопредседателей Минской группы ОБСЕ и гибели азербайджанского военнослужащего в результате снайперского выстрела ВС Армении. По словам министра, эти кровавые события наносят ущерб переговорному процессу. 

В ходе встречи также обсудили другие представляющие взаимный интерес вопросы.

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