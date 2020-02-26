Депутат парламента Грузии: Весь мир должен признать Ходжалинский геноцид

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"Резню, совершенную 28 лет назад в азербайджанском городе Ходжалы, весь мир должен признать как геноцид".

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом сказал депутат парламента Грузии Азер Сулейманов.

По его словам, существуют факты, доказывающие, что эта трагедия является геноцидом: "Ходжалинский геноцид должны помнить не только в годовщину трагедии, но и в течение года, и факты должны активно доводиться до мировой общественности".

А.Сулейманов отметил, что несколько раз выступал в парламенте Грузии на тему Ходжалинского геноцида и поднимал вопрос о придаче законодательным органом оценки трагедии.

Депутат сказал, что необходимы масштабные акции для донесения правды о Ходжалинском геноциде до грузинской общественности.