Ведется работа над барельефом полковника Ильгара Мирзоева

Скульптор решил увековечить память шехидов, погибших в ходе армянской провокации в Товузском направлении

Молодой скульптор из Бейлагана Тебриз Султанлы работает над барельефом полковника Ильгара Мирзоева. Ранее он создал бюст генерала Полада Гашимова.

Как сообщает Report, тем самым скульптор решил увековечить память шехидов, погибших в ходе армянской провокации в Товузском направлении.

Сначала Т.Султанлы создал бюст генерала Полада Гашимова.

Как признался сам скульптор, им двигало желание изобразить свет, источаемый открытым, добрым лицом генерала.

Ныне скульптор взялся за работу над барельефом полковника Ильгара Мирзоева. Уже выполнен глиняный вариант барельефа.

Это не первая работа молодого скульптора, студента 4-го курса Азербайджанской государственной академии художеств. В 2012 году он создал барельеф Мубариза Ибрагимова, а до того - памятник Ахмеда Джавада и бюст Самандара Рзаева.