О нас
Report Georgia

В Тбилиси проходит акция в поддержку Азербайджанской армии

В Тбилиси проходит акция в поддержку Азербайджанской армии На митинге поддержки участвуют наши соотечественники из Марнеульского, Гардабанского и Болнисского районов
Нагорно-карабахский конфликт
18 июля 2020 г. 12:25
В Тбилиси проходит акция в поддержку Азербайджанской армии

В Тбилиси проходит акция в поддержку Вооруженных сил Азербайджана.

Как передает грузинское бюро Report, в акции, организованной у здания посольства Азербайджана в Грузии, участвуют местные азербайджанцы и граждане Азербайджана.

На митинге поддержки участвуют наши соотечественники из Марнеульского, Гардабанского и Болнисского районов, представители общественности Грузии, известные грузинские историки и эксперты.

В ходе акции, на которой прозвучали песни на военно-патриотическую тему, осуждаются попытки Армении последних дней атаковать в направлении Товузского района Азербайджана и военные провокации.

Участники акции озвучивают лозунги в поддержку Азербайджанскому государству, армии и солдат.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Tbilisidə Azərbaycan Ordusuna dəstək aksiyası keçirilir

Новости партнеров

Другие новости из категории

Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта
18 июля 2020 г. 10:10
В селах Товузского района обнаружили остатки снарядов
ФотоВ селах Товузского района обнаружили остатки снарядов
18 июля 2020 г. 07:41
Член мексиканской палаты депутатов осудил провокацию Армении
ФотоЧлен мексиканской палаты депутатов осудил провокацию Армении
18 июля 2020 г. 06:56
Семьям погибшего генерала и полковника предоставлены квартиры
Семьям погибшего генерала и полковника предоставлены квартиры
17 июля 2020 г. 18:10
Какова сейчас ситуация на фронте? - Заявление минобороны
Какова сейчас ситуация на фронте? - Заявление минобороны
17 июля 2020 г. 17:36
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
Михайлов: Все страны ОДКБ понимают, что Армения намеренно вызвала эту провокацию
17 июля 2020 г. 17:30
Содокладчики ПАСЕ выступили с заявлением в связи с военной провокацией Армении
Содокладчики ПАСЕ выступили с заявлением в связи с военной провокацией Армении
17 июля 2020 г. 15:40
Исмаил Демир: Наша оборонная промышленность всегда в распоряжении Азербайджана
ФотоИсмаил Демир: Наша оборонная промышленность всегда в распоряжении Азербайджана
17 июля 2020 г. 14:40
Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров
Додон надеется, что Армения и Азербайджан сядут за стол переговоров
17 июля 2020 г. 13:58
Армянский снаряд упал во двор жителя Товуза: Чудом остался жив
Армянский снаряд упал во двор жителя Товуза: Чудом остался жив
17 июля 2020 г. 13:05

Последние новости

12:56
Во Франции загорелся готический собор XV века Другие страны
12:45
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде Наука и образование
12:34
Азербайджан увеличил производство метанола Промышленность
12:25
В Тбилиси проходит акция в поддержку Азербайджанской армии Нагорно-карабахский конфликт
12:23
Почему страховщик Азербайджана не может "держаться подальше" от банка? Финансы
11:50
В России число заболевших COVID-19 за сутки составило свыше 6,2 тыс. В регионе
11:42
В Мингячевире обнаружено нарушившее карантин кафе Происшествия
11:39
Авторы "Мстителей" создадут крупнейший проект для Netflix Шоу-бизнес
11:08
В Армении число инфицированных COVID превысило 34 тыс., умерли 11 человек В регионе
10:52
В Грузии число заболевших COVID-19 достигло 1 018 В регионе
10:49
Улицы Баку вновь дезинфицируются Экология
10:36
Из Венгрии в Азербайджан эвакуировано еще 48 человек Инфраструктура
10:18
​Азербайджанская нефть подешевела Энергетика
10:17
В Кыргызстане число заразившихся коронавирусом возросло до 25 тыс. В регионе
10:10
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента