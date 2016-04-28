​В результате нарушения армянами режима прекращения огня ранены 8 человек, убит 1 житель Агдама - СПИСОК

Баку. 28 апреля. REPORT.AZ/ В результате нарушения армянскими вооруженными подразделениями режима прекращения огня и артиллерийского обстрела в ночь с 27 на 28 апреля ранены 8, убит 1 житель Агдамского района.

Об этом сообщили Report в Исполнительной власти Агдамского района.

Погибшим является житель села Чеменли Мустафаев Фамиль Али оглу, 1966 г.р.

Раненые:

1. Абдуллаев Анар Низами оглу 1975 г.р., с. Чеменли

2. Рахимов Захид Велиш оглу 1985 г.р., с. Чеменли

3. Гусейнов Али Мусеиб оглу 1943 г.р., с. Чеменли

4. Керимов Сирдаш Шюкюр оглу 1962 г.р., с. Чеменли

5. Мамедов Адиль Мусду оглу 1955 г.р., с. Чеменли

6. Мамедов Эльнур Полу 1978 г.р., с. Афетли

7. Гараев Эльгиз Эльбрус оглу 1985 г.р., с. Гарадаглы

8. Иманов Магомедали Солтан оглу 1963 г.р., с. Зенгишалы (контузия).

Кроме того, в результате обстрела на ферме "Гарамалы" погибли 11 коров, 19 пострадали. В селе Афетли нанесен ущерб 17 домам, 2 дома полностью разрушены. В селе Чеменли нанесен ущерб 3 домам, 1 разрушен, 1 автомобиль пришел в негодное состояние, 1 лошадь и 1 корова погибли. В селе Гарадаглы нанесен ущерб 27 домам, 5 домов разрушены. В селе Зенгишалы нанесен ущерб 8 домам, 1 дом сгорел, 1 магазин и 2 дома разрушены.

Отметим, что, согласно распространенной министерством обороны Азербайджана информации, начиная с вечера 27 апреля и до 04.00 28 апреля армянские вооруженные подразделения подвергли обстрелу из 60, 82 и 120-миллиметровых минометов, а также из 122-миллиметровых Д-30 гаубиц населенные пункты и позиции, расположенные на территории Тертерского и Агдамского районов. Вооруженные силы Азербайджана, учитывая оперативную обстановку, нанесли адекватный ответный удар лишь по военным объектам противника.