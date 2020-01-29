В Карабахе армянский солдат выстрелил в себя

В Карабахе армянский солдат выстрелил в себя

29 января, 2020 01:55

https://report.az/storage/news/efc12c2a9b1143d1f792f3432dd6b907/44850779-4501-447f-8893-50696a6508c1_292.jpg На оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе ранен армянский солдат-срочник. Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, он получил ранение в результате собственного выстрела. Отметим, что инцидент произошел 28 января.

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