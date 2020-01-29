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В Карабахе армянский солдат выстрелил в себя

В Карабахе армянский солдат выстрелил в себя

На оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе ранен армянский солдат-срочник.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, он получил ранение в результате собственного выстрела.

Отметим, что инцидент произошел 28 января.

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