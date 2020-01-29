В Карабахе армянский солдат выстрелил в себя

На оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе ранен армянский солдат-срочник.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, он получил ранение в результате собственного выстрела.
Отметим, что инцидент произошел 28 января.
На оккупированных территориях Азербайджана - в Нагорном Карабахе ранен армянский солдат-срочник.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, он получил ранение в результате собственного выстрела.
Отметим, что инцидент произошел 28 января.
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