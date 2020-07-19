О нас
Report Georgia

В Канаде наши соотечественники провели акцию в поддержку Азербайджана

В Канаде наши соотечественники провели акцию в поддержку Азербайджана Азербайджанцы, проживающие в Канаде, диаспорские организации, а также активисты провели акцию в поддержку Азербайджанской армии в городах Торонто и Онтарио.
Нагорно-карабахский конфликт
325
19 июля 2020 г. 23:45
В Канаде наши соотечественники провели акцию в поддержку Азербайджана

Азербайджанцы, проживающие в Канаде, а также диаспорские организации и активисты провели акцию в поддержку Азербайджанской армии в городах Торонто и Онтарио.

Как передает Report, по данным Госкомитета по работе с диаспорой, участники акции протестовали против провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района на границе с Азербайджаном. Наши соотечественники требовали предотвращения агрессивной политики Армении и освобождения оккупированных земель.

Было отмечено, что в результате армянской агрессии была нарушена целостность международно признанной территории Азербайджана, убиты военнослужащие, а также дети и мирные жители.

Участники еще раз довели до внимания, что канадское правительство неоднократно заявляло о своей однозначной поддержке территориальной целостности Азербайджана и осуждении оккупации.

Наши друзья из Израиля и Турции, живущие в Канаде, также присоединились к акции.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Kanadadakı soydaşlarımız Azərbaycana dəstək aksiyası keçirdi
823x150

Новости партнеров

Самое читаемое

В Азербайджане продлят ужесточенный карантинный режим
В Азербайджане продлят ужесточенный карантинный режим
17 июля 2020 г. 00:00
В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
В Конгрессе США приняты две поправки в пользу Азербайджана
21 июля 2020 г. 14:50
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
В Азербайджане вновь продлили особый карантинный режим
17 июля 2020 г. 20:17
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
Грузинский эксперт: Никол Пашинян потерял не только рейтинг, но и голову
18 июля 2020 г. 17:53
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
Скончалась дочь Малейки Аббасзаде
18 июля 2020 г. 12:45
Оперативный штаб выступил с обращением
Оперативный штаб выступил с обращением
17 июля 2020 г. 23:10
В США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
ФотоВ США армяне напали на азербайджанцев, есть пострадавшие
22 июля 2020 г. 06:42
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
Азербайджан требует от Сербии объяснений о поставках минометов в Армению
20 июля 2020 г. 15:35
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
У МИД Грузии потребовали объяснений в связи с доставкой в Армению оружия и боеприпасов
20 июля 2020 г. 14:46
Дочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
ФотоДочь Национального Героя Азербайджана выступила с заявлением перед зданием ООН
19 июля 2020 г. 19:58
396x350

Последние новости

23:59
Президент раскритиковал деятельность некоторых структур Инфраструктура
23:44
Президенту обратились из-за равнодушного отношения структур к засухе Инфраструктура
23:25
При Президенте состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства ОБНОВЛЕНО Инфраструктура
23:18
В Узбекистане продлят карантин из-за коронавируса Другие страны
22:56
Названо число находящихся в реанимации больных коронавирусом Здравоохранение
22:38
В Боливии президентские выборы перенесли на октябрь Другие страны
22:14
ГЭЦ: Семь человек исключены с экзамена Наука и образование
22:03
Чавушоглу и Лавров обсудили эскалацию на азербайджано-армянской границе В регионе
21:38
Обнародованы результаты выпускных экзаменов Наука и образование
21:29
В Турции число зараженных COVID-19 превысило 223 тысяч В регионе
21:22
Трамп и Путин обсудили коллективные усилия ради стабильности в регионе Другие страны
21:00
Сергей Лавров встретился с представителями азербайджанской и армянской общин в Россииазербайджанармениянагорнокарабахскийконфликт Внешняя политика
20:55
В испанском рыбном магазине нашли амфоры времен Римской империи Наука и образование
20:25
Ученые рассказали почему Twitter может быть угрозой всему миру Это интересно
19:50
Патологоанатомы нашли неожиданные изменения в телах умерших от COVID-19 Наука и образование
Вся новостная лента