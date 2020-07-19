В Канаде наши соотечественники провели акцию в поддержку Азербайджана

Азербайджанцы, проживающие в Канаде, а также диаспорские организации и активисты провели акцию в поддержку Азербайджанской армии в городах Торонто и Онтарио.
Как передает Report, по данным Госкомитета по работе с диаспорой, участники акции протестовали против провокации, совершенной вооруженными силами Армении в направлении Товузского района на границе с Азербайджаном. Наши соотечественники требовали предотвращения агрессивной политики Армении и освобождения оккупированных земель.
Было отмечено, что в результате армянской агрессии была нарушена целостность международно признанной территории Азербайджана, убиты военнослужащие, а также дети и мирные жители.
Участники еще раз довели до внимания, что канадское правительство неоднократно заявляло о своей однозначной поддержке территориальной целостности Азербайджана и осуждении оккупации.
Наши друзья из Израиля и Турции, живущие в Канаде, также присоединились к акции.