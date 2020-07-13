В Агстафе прощаются с шехидом Азербайджанской армии

Вугар Садыгов был женат, у него осталось трое детей

Проходит церемония похорон прапорщика Азербайджанской армии Садыгова Вугара Лятиф оглы, погибшего в результате провокации, устроенной вооруженными силами Армении 12 июля.

Как сообщает западный центр Report, церемония прощания с военнослужащим Азербайджанской армии, жителем Агстафинского района Вугаром Лятиф оглу Садыговым 1987 г.р. проходит в его родном селе Гёйча.

В церемонии принимают участие родственники, командиры, боевые товарищи шехида, глава и представители Исполнительной власти Агстафинского района, руководители управлений, сотрудники органов полиции и прокуратуры, а также жители района.

Вугар Садыгов был женат, у него осталось трое детей. Шехид будет похоронен на сельском кладбище.