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В Агстафе прощаются с шехидом Азербайджанской армии

В Агстафе прощаются с шехидом Азербайджанской армии Вугар Садыгов был женат, у него осталось трое детей
Нагорно-карабахский конфликт
13 июля 2020 г. 11:43
В Агстафе прощаются с шехидом Азербайджанской армии

Проходит церемония похорон прапорщика Азербайджанской армии Садыгова Вугара Лятиф оглы, погибшего в результате провокации, устроенной вооруженными силами Армении 12 июля.

Как сообщает западный центр Report, церемония прощания с военнослужащим Азербайджанской армии, жителем Агстафинского района Вугаром Лятиф оглу Садыговым 1987 г.р. проходит в его родном селе Гёйча. 

В церемонии принимают участие родственники, командиры, боевые товарищи шехида, глава и представители Исполнительной власти Агстафинского района, руководители управлений, сотрудники органов полиции и прокуратуры, а также жители района.

Вугар Садыгов был женат, у него осталось трое детей. Шехид будет похоронен на сельском кладбище.

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Версия на азербайджанском языке Ağstafada şəhid dəfn edilib

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