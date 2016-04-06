Уорлик: Сопредседатели готовы создать возможность для организации встречи глав МИД Азербайджана и Армении - ОБНОВЛЕНО

Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ "Сопредседатели Минской группы готовы создать возможность для организации встречи глав МИД Азербайджана и Армении в будущем. Однако решение за министрами".

Как сообщает Report, об этом заявил сопредседатель Минской группы ОБСЕ от США Джеймс Уорлик.

Сопредседатель Минской группы ОБСЕ призвал стороны сделать все возможное, чтобы начать работу над всеобъемлющим мирным соглашением, а "для этого нужна политическая воля".

Отвечая на вопрос журналистов, сопредседатель МГ ОБСЕ заявил, что это "всеобъемлющее мирное соглашение подразумевает вывод войск из оккупированных территорий Азербайджана, но также подразумевает определение статуса Нагорного Карабаха и другие вопросы.

Уорлик отметил, что понимает фрустрацию азербайджанского народа тем, что этот конфликт не был урегулирован за более, чем 20 лет. Такая же разочарованность есть и в Армении.

Посредник сообщил, что завтра сопредседатели МГ ОБСЕ отправятся в Ханкенди. Комментируя вопрос о возможности посещения линии соприкосновения, Дж.Уорлик ответил, что на проведение мониторинга необходимо разрешение обеих сторон, а оно может быть дано при обеспечении необходимого уровня безопасности.