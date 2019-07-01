Мехрибан Алиева: В результате военной агрессии Армении уничтожены сотни исторических и архитектурных памятников, музеи, мечети

"Привязанность Азербайджана к ценностям и идеалам ЮНЕСКО проявляется и за пределами его национальных границ".

Как сообщает Report, об этом заявила первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на церемонии открытия 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

"География деятельности, осуществляемой нами в течение последних 10 лет в области охраны всемирного культурного наследия, была обширной. Вместе с тем, войны и вооруженные конфликты всегда представляли серьезную угрозу культурному наследию человечества. В результате военной агрессии, грубо нарушая международное право и соответствующие резолюции Совета Безопасности ООН, Армения продолжает удерживать под оккупацией около 20 процентов признанной на международном уровне территории Азербайджана, в том числе Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь регионов. Один миллион азербайджанцев живут в положении беженцев и вынужденных переселенцев. Уничтожены или подверглись серьезному разрушению сотни исторических и архитектурных памятников, музеи, мечети и другие религиозные храмы. Поэтому Азербайджан очень заинтересован в эффективном выполнении соответствующих международных конвенций, касающихся охраны культурной собственности. Думаю, что в этой области еще многое предстоит сделать, и с этой точки зрения ЮНЕСКО должна сыграть важную роль.

Дорогие друзья, культурное наследие побуждает нас вместе задуматься над тем, что мы относимся к славной истории человечества. Мы абсолютно уверены в том, что семена культуры мира могут прорасти только благодаря диалогу и взаимному уважению. Хочу напомнить здесь начатый Азербайджаном "Бакинский процесс", превратившийся поистине в глобальную платформу для поощрения межкультурного и межрелигиозного диалога. Впервые начатая в Баку в 2008 году международная конференция собрала за одним столом министров культуры государств-участников Совета Европы и их коллег из государств-членов Организации исламского сотрудничества для начала диалога по вопросам, вызывающим всеобщую озабоченность. В прошлом месяце мы в рамках "Бакинского процесса" принимали V Всемирный форум по межкультурному диалогу. Мы рады, что ЮНЕСКО является нашим основным партнером в этой важной инициативе. Госпожа генеральный директор, благодарю Вас за оказанную большую личную поддержку.

Желая работе нынешнего заседания больших успехов, в заключение хочу привести слова великого азербайджанского архитектора и философа XII века Аджеми: "Мы уйдём, и только ветер будет после; нас не станет, но творение наше сохранится", - подчеркнула первый вице-президент.