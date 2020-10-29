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Уничтожен замкомандующего 1-й общевойсковой армией врага

Уничтожен замкомандующего 1-й общевойсковой армией врага В результате предпринятых ответных действий были уничтожены полковник Артур Саркисян и майор Арам Казарян
Нагорно-карабахский конфликт
29 октября 2020 г. 10:43
Уничтожен замкомандующего 1-й общевойсковой армией врага
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Вчера в течение дня попытка противника атаковать на различных направлениях была решительно пресечена.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в результате предпринятых ответных действий были уничтожены заместитель командующего 1-й общевойсковой армией противника полковник Артур Саркисян и начальник связи 18-й мотострелковой дивизии майор Арам Казарян.

Кроме того, офицер артиллерийского управления 1-й общевойсковой армии подполковник Б.Асерян и командир 2-го мотострелкового полка Унан Айрумян получили ранения, а заместитель командира 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян пропал без вести.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanın 1-ci ümumqoşun ordusu komandanın müavini məhv edilib

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