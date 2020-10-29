Уничтожен замкомандующего 1-й общевойсковой армией врага

В результате предпринятых ответных действий были уничтожены полковник Артур Саркисян и майор Арам Казарян

Вчера в течение дня попытка противника атаковать на различных направлениях была решительно пресечена.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана, в результате предпринятых ответных действий были уничтожены заместитель командующего 1-й общевойсковой армией противника полковник Артур Саркисян и начальник связи 18-й мотострелковой дивизии майор Арам Казарян.

Кроме того, офицер артиллерийского управления 1-й общевойсковой армии подполковник Б.Асерян и командир 2-го мотострелкового полка Унан Айрумян получили ранения, а заместитель командира 3-го батальона 5-го горнострелкового полка Роман Тунян пропал без вести.