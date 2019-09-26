​Сопредседатели Минской группы совершат визит в регион

Минская группа ОБСЕ выступила с заявлением о встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении.

Об этом Report сообщили в ОБСЕ.

В заявлении говорится, что сопредседатели Минской группы ОБСЕ (Игорь Попов, Российская Федерация; Стефан Висконти, Франция и Эндрю Шафер, Соединенные Штаты Америки) встретились отдельно и совместно с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и министром иностранных дел Армении Зохрабом Мнацаканяном на полях Генеральной Ассамблеи ООН:

"К сопредседателям на встречах присоединился Специальный представитель Действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспршик. Они также встретились с Генеральным секретарем ОБСЕ Томасом Гремингером, действующим председателем ОБСЕ, министром иностранных дел Словакии Мирославом Лайчаком и высокопоставленными должностными лицами Организации Объединенных Наций.

Сопредседатели проинформировали обоих министров о своей деятельности после совместной встречи в Вашингтоне в июне, включая недавние консультации в Париже и Женеве по гуманитарным аспектам и аспектам безопасности в конфликте.

Сопредседатели отметили положительные результаты усилий сторон по минимизации насилия в летний период, включая использование существующих прямых каналов связи, и выразили глубокое сожаление по поводу недавнего фатального события.

Сопредседатели и министры продолжили обсуждение дополнительных мер по снижению напряженности и поддержанию атмосферы, способствующей миру и благоприятной для предметных переговоров. Ссылаясь на свое заявление от 9 марта, сопредседатели призвали стороны минимизировать использование риторики, которая подрывает или предопределяет итоги переговоров.

Сопредседатели намерены посетить регион в ближайшее время",- говорится в заявлении.