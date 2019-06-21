Сопредседатели МГ ОБСЕ распространили совместное заявление по итогам встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы (МГ) ОБСЕ от России, Франции и США - Игорь Попов, Стефан Висконти и Эндрю Шофер провели в Вашингтоне консультации между министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым и главой МИД Армении Зохрабом Мнацаканяном, передает Report.

Сопредседатели проинформировали исполняющего обязанности помощника Госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Филипа Рикера о текущей ситуации в зоне Нагорно-Карабахского конфликта и ходе переговоров. Во встречах также принял участие личный представитель действующего председателя ОБСЕ Анджей Каспшик.

В ходе обсуждений участники встречи обменялись мнениями о последних событиях на линии соприкосновения и ключевых моментах процесса по урегулированию конфликта. Главы МИД уточнили свои позиции и ожидания касательно применения гуманитарных мер и мер безопасности, предложенных сопредседателями во время их последней поездки в регион.

С сожалением отмечая последние инциденты, сопредседатели настоятельно призвали стороны принять незамедлительные меры для восстановления мирной атмосферы, способствующей субстантивными переговорам, а также подтвердить свою приверженность строгому соблюдению режима прекращения огня и воздерживаться от использования снайперов и установки инженерных сооружений вдоль линии соприкосновения и международных границ.

Главы МИД также договорились в ближайшем будущем провести очередную встречу под эгидой сопредседателей.