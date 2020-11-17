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Путин рассказал о проваленных из-за Пашиняна переговорах 

Путин рассказал о проваленных из-за Пашиняна переговорах  Президент России Владимир Путин рассказал, что в октябре в ходе переговоров убедил Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с условием возвращения беженцев в город Шуши, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против.
Нагорно-карабахский конфликт
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17 ноября 2020 г. 23:23
Путин рассказал о проваленных из-за Пашиняна переговорах 
Никол Пашинян и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин рассказал, что в октябре в ходе переговоров убедил Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с условием возвращения беженцев в город Шушу, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал президент России Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что 19-20 октября он провел серию телефонных переговоров с И.Алиевым и Н.Пашиняном по поводу ситуации в Карабахе. "Тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе южную часть Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Азербайджана в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в Шушу. Но неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо", - пояснил он.

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Версия на азербайджанском языке Putin Paşinyanın pozduğu müzakirələrdən danışdı

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