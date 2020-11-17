Путин рассказал о проваленных из-за Пашиняна переговорах

Президент России Владимир Путин рассказал, что в октябре в ходе переговоров убедил Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с условием возвращения беженцев в город Шуши, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против.

Президент России Владимир Путин рассказал, что в октябре в ходе переговоров убедил Ильхама Алиева прекратить боевые действия в Нагорном Карабахе с условием возвращения беженцев в город Шушу, однако премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил против.

Как передает Report, об этом в эфире телеканала "Россия 24" сказал президент России Владимир Путин.

Президент России подчеркнул, что 19-20 октября он провел серию телефонных переговоров с И.Алиевым и Н.Пашиняном по поводу ситуации в Карабахе. "Тогда вооруженные силы Азербайджана вернули себе южную часть Карабаха. В целом мне удалось убедить президента Азербайджана в том, что можно прекратить боевые действия, но обязательным условием с его стороны было возвращение беженцев, в том числе в Шушу. Но неожиданно для меня позиция наших армянских партнеров была сформулирована таким образом, что это для них неприемлемо", - пояснил он.