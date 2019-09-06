Проект резолюции об оккупированных территориях Азербайджана включен в повестку 74-ой сессии Генассамблеи ООН

Проекты резолюций "Положение на оккупированных территориях Азербайджана" и "Затянувшиеся конфликты на пространстве ГУАМ и их последствия для международного мира, безопасности и развития" включены в предварительную повестку 74-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Как сообщает Report, проекты резолюции включены в повестку предстоящей сессии под пунктами 38 и 32 соответственно, поскольку не были обсуждены в ходе завершившейся предыдущей сессии Генассамблеи ООН.

Всего в повестку нынешней сессии включено 172 вопроса для обсуждения, в том числе такие, как мир и безопасность, развитие Африки, разоружение, контроль над распространением наркотиков, борьба с международным терроризмом и др.

Официальное открытие 74-ой сессии Генассамблеи ООН состоится в Нью-Йорке 17 сентября. Традиционные общие прения состоятся с 24 по 30 сентября.

Генеральная Ассамблея ООН является главным совещательным органом ООН. В нее входят представители всех государств-членов, каждое из которых имеет один голос. Решения по важным вопросам, таким как вопросы мира и безопасности или прием новых членов, требуют большинства в две трети голосов. Решения по другим вопросам принимаются простым большинством.

Ежегодно в период с сентября по декабрь ведется интенсивная работа сессии Ассамблеи, которая затем проводит свои заседания по мере необходимости.