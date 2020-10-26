Президент: Было так много бессмысленных встреч...

Через несколько дней министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Женеве

"Мы не против переговоров. По итогам состоявшихся вчера в Америке переговоров было решено, что через несколько дней министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Женеве. Я не возражаю, пусть встречаются".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в обращении к народу.

"Было так много бессмысленных встреч... За эти 28 лет было столько бессмысленных встреч, одной больше, одной меньше. Я не хочу сказать, что я рассматриваю эту встречу как бессмысленную. Нет. Мы хотим, чтобы она имела смысл", - добавил президент.