О нас
Report Georgia

Президент: Было так много бессмысленных встреч...

Президент: Было так много бессмысленных встреч... Через несколько дней министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Женеве
Нагорно-карабахский конфликт
26 октября 2020 г. 13:22
Президент: Было так много бессмысленных встреч...
Ильхам Алиев

"Мы не против переговоров. По итогам состоявшихся вчера в Америке переговоров было решено, что через несколько дней министры иностранных дел Азербайджана и Армении встретятся в Женеве. Я не возражаю, пусть встречаются".

Как сообщает Report, об этом президент Ильхам Алиев сказал в обращении к народу.

"Было так много бессмысленных встреч... За эти 28 лет было столько бессмысленных встреч, одной больше, одной меньше. Я не хочу сказать, что я рассматриваю эту встречу как бессмысленную. Нет. Мы хотим, чтобы она имела смысл", - добавил президент.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Prezident: "O qədər mənasız görüş olub ki..."

Новости партнеров

Другие новости из категории

Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл
Президент обнародовал названия освобожденных вчера от оккупации сёл
26 октября 2020 г. 13:22
Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16
Ильхам Алиев: Если против нас будет агрессия извне, они увидят эти F-16
26 октября 2020 г. 13:19
Президент: Страны-посредники должны придумать для себя новую функцию
Президент: Страны-посредники должны придумать для себя новую функцию
26 октября 2020 г. 13:11
Ильхам Алиев: Мы достаточно проинформировали мировую общественность об истории конфликта
Ильхам Алиев: Мы достаточно проинформировали мировую общественность об истории конфликта
26 октября 2020 г. 13:08
Верховный Главнокомандующий: Мы пойдем до конца
Верховный Главнокомандующий: Мы пойдем до конца
26 октября 2020 г. 13:06
Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность, считайтесь с этим
Ильхам Алиев: Мы создали новую реальность, считайтесь с этим
26 октября 2020 г. 13:02
Президент: Азербайджанская Армия освободила от врага ряд населенных пунктов
Президент: Азербайджанская Армия освободила от врага ряд населенных пунктов
26 октября 2020 г. 12:43
ВС Армении обстреливают Агджабединский район
ВС Армении обстреливают Агджабединский район
26 октября 2020 г. 12:31
Минобороны: Азербайджан не использует военную авиацию
Минобороны: Азербайджан не использует военную авиацию
26 октября 2020 г. 12:29
Минобороны: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
Минобороны: Армения продолжает нарушать режим прекращения огня
26 октября 2020 г. 12:26

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi