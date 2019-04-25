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Посол Нидерландов: Встреча лидеров Азербайджана и Армении обнадеживает

Посол Нидерландов: Встреча лидеров Азербайджана и Армении обнадеживает

Нидерланды выступают за мирное урегулирование нагорно- карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс- конференции, посвященной по случаю национального дня Нидерландов - Дня короля заявил посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

"Мы приветствуем встречи лидеров Азербайджана и Армении, а также министров иностранных дел. Нидерланды выступают за мирное урегулирование данного конфликта. И надеемся, что эти встречи будут результативными. Они обнадеживают"-, заявил посол. 

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