Посол Нидерландов: Встреча лидеров Азербайджана и Армении обнадеживает

Нидерланды выступают за мирное урегулирование нагорно- карабахского конфликта.

Как сообщает Report, об этом журналистам на пресс- конференции, посвященной по случаю национального дня Нидерландов - Дня короля заявил посол Нидерландов в Азербайджане Онно Керверс.

"Мы приветствуем встречи лидеров Азербайджана и Армении, а также министров иностранных дел. Нидерланды выступают за мирное урегулирование данного конфликта. И надеемся, что эти встречи будут результативными. Они обнадеживают"-, заявил посол.