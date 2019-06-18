Вице-премьер: Попытки азербайджанской стороны справедливо решить нагорно-карабахский конфликт оказались безрезультатными

“Ныне одним из важнейших вопросов является вопрос обеспечения мира. Без мира стабильное развитие невозможно. Будучи миролюбивым народом, мы, увы, почти 30 лет ожидаем мира. 1 миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев составляют 10% населения страны. Права этих людей нарушаются на протяжении 30 лет. Попытки Азербайджана справедливо решить нагорно-карабахский конфликт оказались безрезультатными”.

По сообщению Report, об этом в ходе своего выступления на XVI Бакинской международной конференции на тему “Роль Омбудсменов в достижении справедливого мира и целей стабильного развития” заявил вице-премьер Азербайджана, председатель Национального координационного совета по стабильному развитию Али Ахмедов.

По словам вице-премьера, права человека являются одной из основополагающих ценностей современного общества: “В отстаивание прав азербайджанских граждан велика роль аппарата Омбудсмена. Одним из важнейших вопросов является вопрос обеспечения мира. Несмотря на миролюбие азербайджанского народа, вот уже около 30 лет оккупированы 20% наших земель”.