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Вице-премьер: Попытки азербайджанской стороны справедливо решить нагорно-карабахский конфликт оказались безрезультатными

Попытки Азербайджана разрешить конфликт оказались безрезультатными

“Ныне одним из важнейших вопросов является вопрос обеспечения мира. Без мира стабильное развитие невозможно. Будучи миролюбивым народом, мы, увы, почти 30 лет ожидаем мира. 1 миллион азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев составляют 10% населения страны. Права этих людей нарушаются на протяжении 30 лет. Попытки Азербайджана справедливо решить нагорно-карабахский конфликт оказались безрезультатными”. 

По сообщению Report, об этом в ходе своего выступления на XVI Бакинской международной конференции на тему “Роль Омбудсменов в достижении справедливого мира и целей стабильного развития” заявил вице-премьер Азербайджана, председатель Национального координационного совета по стабильному развитию Али Ахмедов.

По словам вице-премьера, права человека являются одной из основополагающих ценностей современного общества: “В отстаивание прав азербайджанских граждан велика роль аппарата Омбудсмена. Одним из важнейших вопросов является вопрос обеспечения мира. Несмотря на миролюбие азербайджанского народа, вот уже около 30 лет оккупированы 20% наших земель”.

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