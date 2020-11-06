Омбудсмен обратилась к мировому сообществу в связи с совершенным Арменией экологическим террором

Армения на протяжении около 30 лет совершает умышленные поджоги лесов Шуши, используя ядовитые и трудно тушимые вещества

Уполномоченный по правам человека (Омбудсмен) Азербайджанской Республики Сабина Алиева обратилась к мировому сообществу в связи с экологическим террором и умышленным уничтожением армянами лесов Шуши путем поджога.

Report представляет обращение:

"Согласно резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 5 ноября 2001 года, 6 ноября каждого года отмечается как Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов.

С чувством сожаления отмечаем, что экологический террор не миновал и Азербайджан. Так, в результате военной агрессии Армении, продолжающейся на протяжении вот уже около 30 лет, нанесен серьезный ущерб природе Азербайджанской Республики, а также ее биоразнообразию, водным ресурсам и в целом экологии оккупированных территорий, повлекший за собой такие последствия, как уничтожение и серьезный урон окружающей среде.

Осуществление военной деятельности и использование запрещенных видов оружия вооруженными силами Армении привели не только к физическому и химическому загрязнению окружающей среды, но и уничтожению редких видов растений и животных, значительному ущербу флоры и фауны. Химическое загрязнение водных богатств привело к приостановлению процесса самоочищения рек и озер, в результате чего водные бассейны превратились в опасную, мертвую зону для всех живых организмов.

Не случайно, что Генеральная Ассамблея ООН еще в резолюции "Положение на оккупированных территориях Азербайджана" от 2006 г. подняла вопрос об оценке воздействия пожаров на оккупированных землях Азербайджана на региональную экологическую безопасность.

Наряду с этим, Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) приняла резолюцию №2025 от 2016 г. о "Преднамеренном лишении воды жителей прифронтовых районов Азербайджана", в которой требуется незамедлительный вывод вооруженных сил Армении из отмеченного региона, предоставление независимым инженерам и гидрологам доступа для проведения исследований на месте.

В этот период Армения разграбила природные ресурсы на оккупированных территориях Азербайджанской Республики, были незаконно эксплуатированы 163 месторождения полезных ископаемых, в том числе золота, ртути, меди, свинца, цинка, угля, а также лесной покров, редкие виды деревьев и другие ресурсы.

Начиная с 27 сентября 2020 года вооруженные силы Армении, продолжая совершать преступления против мира и человечества, подвергают интенсивному артиллерийскому обстрелу из запрещенного оружия населенные пункты, объекты социальной, культурной и стратегической значимости Азербайджана.

Взятие под прицел населенных пунктов, расположенных вдали от зоны боевых действий, и гражданское население, не являющееся участником боевых действий, убийство мирных жителей, в том числе детей и женщин, обстрел исторических, культурных и религиозных памятников, кладбищ с использованием баллистических ракет и тяжелой артиллерии отражают лишь часть преступлений военных объединений Армении.

Позиция Азербайджанской Республики основана на статье 51 Устава ООН, четырех известных резолюциях ООН от 1993 г. и нормах международного гуманитарного права.

В продолжение экологического террора Армения проводит на оккупированных территориях Азербайджана на протяжении около 30 лет умышленные поджоги лесов Шуши путем использования ядовитых и трудно тушимых веществ, что, в свою очередь, приводит к уничтожению редкого лесного массива.

В настоящее время разрушение уникальной экосистемы, созданной густыми лесами на площади более 8 000 гектаров, состоящей из ценных и многолетних дубов, можжевельника, буков, грабов, сосен, орехов, наносит очень серьезный удар эндемическому биоразнообразию. Это означает нарушение принятых Арменией международных конвенций в сфере экологии и охраны окружающей среды, в том числе Конвенции ООН о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на окружающую природную среду. По мнению экспертов, тушение и самотушение естественным путем пожаров, совершенных в результате использования боеприпасов с белым фосфором, представляется невозможным, и такие пожары продолжаются в течение длительного времени. Это экологический террор.

Основываясь на вышеуказанных фактах, в Международный день предотвращения эксплуатации окружающей среды во время войны и вооруженных конфликтов, призываем международные организации, в том числе международные организации, работающие в области экологии и охраны окружающей среды, предпринять меры по определению международно-правовой ответственности в отношении Армении – страны-агрессора, совершившей экологический террор, а также остановить, пресечь и предупредить продолжающийся экологический террор.

Обращение направлено Генеральному секретарю ООН, в Совет Безопасности ООН, Верховному комиссару ООН по правам человека, Верховному комиссару ООН по делам беженцев, в Совет по правам человека ООН, руководителям ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, ПРООН, ЭКОСОС, Европейского союза, Совета Европы, ОБСЕ, в Международный и европейский институты омбудсменов, в Ассоциацию азиатских омбудсменов, в Организацию исламского сотрудничества и в Ассоциацию омбудсменов государств-членов этой организации, Независимую постоянную комиссию по правам человека Организации исламского сотрудничества, в Европейскую сеть омбудсменов по правам детей, в Международное бюро мира, омбудсменам различных стран и в национальные институты прав человека, посольствам Азербайджанской Республики в зарубежных странах и зарубежных стран в нашей республике, диаспорским организациям Азербайджана, в том числе международным организациям, работающим в области экологии и охраны окружающей среды".