ОБСЕ провел мониторинг на линии соприкосновения войск

Мониторинг соблюдения режима прекращения огня, проведенный 18 сентября на линии соприкосновения войск Азербайджана и Армении, на территории Физулинского района, в соответствии с мандатом личного представителя действующего председателя ОБСЕ, завершился без инцидентов.

Об этом Report сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Мониторинг со стороны Азербайджана провели полевые помощники личного представителя Саймон Тиллер и Мартин Шуштер.

Мониторинг на Азербайджанской территории, оккупированной и контролируемой вооруженными силами Армении, провели полевые помощники личного представителя Михаил Олару и Огнйен Йович.