​Новруз Мамедов: Пусть международное право относительно, но применялось бы

Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ “Азербайджан 25 лет является независимым государством. За эти годы наша страна внесла вклад в развитие мира во всех сферах".

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель руководителя Администрации президента Азербайджана, заведующий отделом по внешним связям Новруз Мамедов на панельном заседании на тему "Установление мира и устранение терроризма" в рамках VII Глобального бакинского форума Альянса цивилизаций ООН.

Заместитель главы АП отметил, что это не первое совместное мероприятие с ООН: "Мы проводили множество подобных мероприятий. ООН был создан после Второй мировой войны с целью обеспечения мира. Так как эта структура не смогла выполнить свои функции, был создан Альянс цивилизаций. Когда заходить речь об ООН, все говорят, мы знаем, кому он служит. Результатом этого является напряженность международной ситуации. Хоть бы международное право частично, относительно, но применялось бы. Тогда ситуация сложилась бы по-другому".

Н.Мамедов отметил, что не прилагается серьезных усилий в направлении урегулирования армяно-азербайджанского, нагорно-карабахского конфликта: "ООН поручил этот вопрос Минской группе ОБСЕ. В ней представлены Франция, Россия и США. Азербайджан поднял вопрос на сессии Парламентской Ассамблеи ЕС о принятии резолюции по Карабаху. Минская группа ОБСЕ выступила против. Этим они хотят сказать, что вопрос должен быть урегулирован только этой структурой. Армения не может претендовать на наши территории. Там проживают свыше 760 тыс. азербайджанцев. Никто не вспоминает международные нормы в связи с этим. Надеемся, что все завершится благополучно".