О нас
Report Georgia

На конференции во Франции подняли тему карабахского конфликта

На конференции во Франции подняли тему карабахского конфликта Ассоциация азербайджано-французского диалога (ADFA) организовала онлайн-конференцию под названием "Сопредседатель Минской группы накануне Национального дня Франции"
Нагорно-карабахский конфликт
14 июля 2020 г. 07:33
На конференции во Франции подняли тему карабахского конфликта

Ассоциация азербайджано-французского диалога (ADFA) организовала онлайн-конференцию под названием "Сопредседатель Минской группы накануне Национального дня Франции".

Как передает местное бюро Report, на онлайн-конференции выступили президент Французского института перспективных исследований и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи, бывший сенатор Аймери де Монтескью д'Артаньян, президент ADFA Гюнель Сафарова и глава отдела международных отношений азербайджанской общины Нагорного Карабаха Айбениз Исмайлова.

На конференции был поднят вопрос о вынужденных переселенцах, изгнанных из своих домов в результате армянской оккупации, широко проанализированы последствия нагорно-карабахского конфликта и подчеркнута важность его урегулирования не только для экономического развития региона, но и для прав человека и демократических ценностей. Было отмечено, что, если нагорно-карабахский конфликт будет урегулирован, компании Франции, сопредседателя Минской группы, могут получить более широкие возможности для работы в Азербайджане. На мероприятии также была затронута роль армянского лобби во Франции в распространении недостоверной и неточной информации о нагорно-карабахском конфликте.

Спикеры отметили, что урегулировать нагорно-карабахский конфликт возможно путем выполнения резолюций Совета Безопасности ООН.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransadakı konfransda Dağlıq Qarabağ məsələsi qaldırılıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня
Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня
14 июля 2020 г. 06:39
Армяне обстреляли азербайджанские позиции
Армяне обстреляли азербайджанские позиции
14 июля 2020 г. 05:50
США призвали Армению и Азербайджан прекратить применение силы
США призвали Армению и Азербайджан прекратить применение силы
14 июля 2020 г. 05:33
Мерал Акшенер: Мы рядом со своими братьями
ФотоМерал Акшенер: "Мы рядом со своими братьями"
14 июля 2020 г. 00:09
МИД: Армения ответит за все свои незаконные деяния 
МИД: Армения ответит за все свои незаконные деяния 
13 июля 2020 г. 23:43
Эльмар Мамедъяров проинформировал представителя ЕС о напряженности в регионе
Эльмар Мамедъяров проинформировал представителя ЕС о напряженности в регионе
13 июля 2020 г. 23:31
Армяне обстреляли товузское село 
Армяне обстреляли товузское село 
13 июля 2020 г. 23:05
Президент Грузии призвала Азербайджан и Армению к миру
Президент Грузии призвала Азербайджан и Армению к миру
13 июля 2020 г. 22:20
МИД Украины поддержал территориальную целостность Азербайджана
МИД Украины поддержал территориальную целостность Азербайджана
13 июля 2020 г. 21:43
Заявление: Очередной акт агрессии и провокации, который длится уже около 30 лет
Заявление: Очередной акт агрессии и провокации, который длится уже около 30 лет
13 июля 2020 г. 21:37

Последние новости

08:18
Чикагский марафон отменен во второй раз в истории  Индивидуальные
07:55
В США приступили к выпуску вакцины от коронавируса Другие страны
07:33
На конференции во Франции подняли тему карабахского конфликта Нагорно-карабахский конфликт
06:39
Генсек ООН призвал Азербайджан и Армению к прекращению огня Нагорно-карабахский конфликт
05:50
Армяне обстреляли азербайджанские позиции Нагорно-карабахский конфликт
05:43
Сильный ветер и проливные дожди создали проблемы в Гекчае Происшествия
05:33
США призвали Армению и Азербайджан прекратить применение силы Нагорно-карабахский конфликт
04:51
В Бразилии за сутки выявили более 20 тысяч случаев COVID-19 Другие страны
03:35
"Реал" обыграл "Гранаду", одержав 9-ю победу подряд Футбол
02:55
Вице-президент Турции: Мы всегда с тобой, Азербайджан В регионе
02:25
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 13 млн Другие страны
01:39
МЧС продолжает работы по откачке воды в Шамкире Происшествия
00:47
Тяжелое ДТП в Нафталане, есть жертвы  Происшествия
00:14
Махмуд Ваези: "Территориальная целостность Азербайджана является региональной стратегией Ирана" В регионе
00:09
ФотоМерал Акшенер: "Мы рядом со своими братьями" Нагорно-карабахский конфликт
Вся новостная лента