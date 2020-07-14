На конференции во Франции подняли тему карабахского конфликта

Ассоциация азербайджано-французского диалога (ADFA) организовала онлайн-конференцию под названием "Сопредседатель Минской группы накануне Национального дня Франции"

Ассоциация азербайджано-французского диалога (ADFA) организовала онлайн-конференцию под названием "Сопредседатель Минской группы накануне Национального дня Франции".

Как передает местное бюро Report, на онлайн-конференции выступили президент Французского института перспективных исследований и безопасности в Европе Эммануэль Дюпюи, бывший сенатор Аймери де Монтескью д'Артаньян, президент ADFA Гюнель Сафарова и глава отдела международных отношений азербайджанской общины Нагорного Карабаха Айбениз Исмайлова.

На конференции был поднят вопрос о вынужденных переселенцах, изгнанных из своих домов в результате армянской оккупации, широко проанализированы последствия нагорно-карабахского конфликта и подчеркнута важность его урегулирования не только для экономического развития региона, но и для прав человека и демократических ценностей. Было отмечено, что, если нагорно-карабахский конфликт будет урегулирован, компании Франции, сопредседателя Минской группы, могут получить более широкие возможности для работы в Азербайджане. На мероприятии также была затронута роль армянского лобби во Франции в распространении недостоверной и неточной информации о нагорно-карабахском конфликте.

Спикеры отметили, что урегулировать нагорно-карабахский конфликт возможно путем выполнения резолюций Совета Безопасности ООН.