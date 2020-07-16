Минобороны Азербайджана: На границе ряды личного состава противника поредели

"Армения приступила к мобилизации бывших призывников и инвалидов"

"Армения приступила к мобилизации бывших призывников и инвалидов".

Об этом Report заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

"Из-за больших потерь среди живой силы, которые армянская армия понесла в последние дни в боях с Азербайджаном на границе, Министерство обороны Армении заставляет взяться за оружие любого, кто мало-мальски умеет обращаться с оружием. По полученным данным, руководство армянской армии наскоро объявляет мобилизацию бывших военнослужащих, призывников, в том числе инвалидов второй и третьей групп и заключенных, чтобы отправить в Товузский регион", - заявил В. Даргяхлы.

По его словам, все это значит, что на границе ряды личного состава противника поредели, и он пытается заполнить их кем попало.