О нас
Report Georgia

Минобороны Азербайджана: На границе ряды личного состава противника поредели

Минобороны Азербайджана: На границе ряды личного состава противника поредели "Армения приступила к мобилизации бывших призывников и инвалидов"
Нагорно-карабахский конфликт
453
16 июля 2020 г. 17:22
Минобороны Азербайджана: На границе ряды личного состава противника поредели

"Армения приступила к мобилизации бывших призывников и инвалидов".

Об этом Report заявил глава пресс-службы Минобороны Азербайджана полковник Вагиф Даргяхлы.

"Из-за больших потерь среди живой силы, которые армянская армия понесла в последние дни в боях с Азербайджаном на границе, Министерство обороны Армении заставляет взяться за оружие любого, кто мало-мальски умеет обращаться с оружием. По полученным данным, руководство армянской армии наскоро объявляет мобилизацию бывших военнослужащих, призывников, в том числе инвалидов второй и третьей групп и заключенных, чтобы отправить в Товузский регион", - заявил В. Даргяхлы.

По его словам, все это значит, что на границе ряды личного состава противника поредели, и он пытается заполнить их кем попало. 

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке MN: Sərhəddə düşmənin şəxsi heyəti sırasında böyük boşluqlar yaranıb

Новости партнеров

Другие новости из категории

Ставший шехидом военнослужащий Азербайджанской армии предан земле
ФотоСтавший шехидом военнослужащий Азербайджанской армии предан земле
16 июля 2020 г. 18:37
Азербайджанский солдат стал шехидом, уничтожено около 20 единиц живой силы противника
Азербайджанский солдат стал шехидом, уничтожено около 20 единиц живой силы противника
16 июля 2020 г. 18:00
Минобороны Азербайджана: Можем нанести удар по АЭС Мецамор
Минобороны Азербайджана: Можем нанести удар по АЭС "Мецамор"
16 июля 2020 г. 16:19
МО: Спецназ Азербайджана не совершал никакой диверсии на территории Армении
МО: Спецназ Азербайджана не совершал никакой диверсии на территории Армении
16 июля 2020 г. 16:07
Посол Азербайджана: Мы не смиримся с потерей своих земель
Посол Азербайджана: Мы не смиримся с потерей своих земель
16 июля 2020 г. 14:59
МО: У врага нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии
МО: У врага нет ни одного погибшего и раненого военнослужащего Азербайджанской армии
16 июля 2020 г. 14:38
Минобороны Азербайджана: Информация об обстреле армянских сел - выдумка самих армян
Минобороны Азербайджана: Информация об обстреле армянских сел - выдумка самих армян
16 июля 2020 г. 14:11
Омбудсмен Азербайджана посетила раненых военных
ФотоОмбудсмен Азербайджана посетила раненых военных
16 июля 2020 г. 13:20
МИД: РФ сделает все возможное для снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном
МИД: РФ сделает все возможное для снижения напряженности между Арменией и Азербайджаном
16 июля 2020 г. 13:17
Перед посольством Армении в Грузии проходит акция протеста
ФотоПеред посольством Армении в Грузии проходит акция протеста
16 июля 2020 г. 12:45

Последние новости

18:43
МИД РФ: Работаем как с Азербайджаном, так и с Арменией для стабилизации ситуации Нагорно-карабахский конфликт
18:37
ФотоСтавший шехидом военнослужащий Азербайджанской армии предан земле Нагорно-карабахский конфликт
18:35
Грузия откроет границы для иностранцев-фрилансеров В регионе
18:12
Посол Азербайджана встретился с замглавы МИД России Внешняя политика
18:10
Google инвестирует 4,5 млрд. долларов в производство смартфонов в Индии Бизнес
18:03
Азербайджан и Турция намерены расширять экономическое сотрудничество Бизнес
18:00
Азербайджанский солдат стал шехидом, уничтожено около 20 единиц живой силы противника Нагорно-карабахский конфликт
17:44
В Лондоне обвинили Москву в попытке украсть данные о вакцине от COVID-19 Другие страны
17:39
AzInTelecom удостоен сертификата управления непрерывностью бизнеса ИКТ
17:24
Число инфицированных COVID-19 в Азербайджане превысило 26 тыс. человек Здравоохранение
17:22
Минобороны Азербайджана: На границе ряды личного состава противника поредели Нагорно-карабахский конфликт
17:17
В Азербайджане выявлено 493 новых случаев COVID-19, 8 человек скончались Здравоохранение
17:04
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии подстанции "Беюкшор" Внутренняя политика
16:46
Возбуждено уголовное дело в связи с армянскими обстрелами жилых домов в Товузе Происшествия
16:40
Глава пресс-службы Минобороны обратился к гражданам Армия
Вся новостная лента