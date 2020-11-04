МО: Азербайджанские военнослужащие соблюдают правила обращения с гражданским населением

Ежедневные неудачи, многочисленные потери и утраченные важные позиции в боях вынуждают противника прибегнуть к различным методам.

Ежедневные неудачи, многочисленные потери и утраченные важные позиции в боях вынуждают противника прибегнуть к различным методам.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

"Исходя из принципа "на войне все средства хороши", противник уже начал клеветническую и очерняющую кампанию против военнослужащих Азербайджанской армии.

Заявления армянской стороны о том, что азербайджанские военнослужащие якобы совершили военные преступления в селе Туг Ходжавендского района, являются ничем иным, как клеветой.

Как отметил Верховный главнокомандующий, "мы никогда не вели борьбу, не воевали с гражданским населением, и впредь не будем делать этого". Зверски подвергнув ракетному обстрелу мирное население городов Гянджа и Барда, Армения еще раз доказала, что именно она совершила настоящее военное преступление.

Заявляем, что личный состав Азербайджанской армии соблюдает требования Женевской конвенции и других нормативно-правовых актов, являющихся основой международного гуманитарного права. Это означает, что участвующие в боях военнослужащие Азербайджанской армии соблюдают правила обращения с гражданским населением", - говорится в сообщении оборонного ведомства.