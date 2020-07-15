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Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта Армяне используют крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, 82 миллиметровые минометы и другие артиллерийские установки
Нагорно-карабахский конфликт
15 июля 2020 г. 09:39
Минобороны Азербайджана о ситуации на линии фронта

С целью обострения ситуации подразделения вооруженных сил Армении, используя крупнокалиберные пулеметы, снайперские винтовки, 82 миллиметровые минометы и другие артиллерийские установки, в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 91 раз.

Об этом сообщили Report в пресс-службе Министерства обороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Джил и на безымянных высотах на территории Чамбаракского района Армении, подверглись обстрелу позиции Азербайджанской Армии в селе Заманлы и на безымянных высотах на территории Гедабекского района.

Позиции Азербайджанской Армии были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Чилябюрт Тертерского района, Юсифджанлы, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Карвенд, Гараханбейли, Ашагы Сейидахмедли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр Джабраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского и Ходжавендского районов.
Ответным огнем противник был подавлен, наши подразделения полностью контролируют оперативную обстановку.

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