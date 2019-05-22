Министр обороны дал указание пресечь попытки противника совершить провокацию - ВИДЕО

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, находящиеся в прифронтовой зоне в рамках широкомасштабных оперативно-тактических учений, посетили передовые подразделения, дислоцированные на различных направлениях фронта.

Об этом сообщили Report в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

Министр обороны проверил уровень боеготовности подразделений, наблюдал за передовыми позициями вооруженных сил Армении и на основе полученных данных дал соответствующее указание немедленно пресечь с применением всех видов огневых средств попытки противника совершить провокации.