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МИД прокомментировал информацию о завершении ремонтных работ в мечети Юхары Гевхарага в Шуше

МИД прокомментировал информацию о завершении ремонта в мечети в Шуше

"Как мы неоднократно упоминали ранее, в результате оккупации Арменией территорий Азербайджана был нанесен огромный ущерб материально-культурному наследию, религиозным памятникам, разрушено и разграблено множество памятников. В настоящее время Армения осуществляет политику, направленную на изменение происхождения и назначения наших памятников". 

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя сообщения армянских СМИ по поводу завершения в скором времени ремонтных работ в мечети Юхары Гевхарага в Шуше. 

По ее словам, отчеты, основанные на конкретных фактах, связанных с уничтожением исторического и культурного наследия Азербайджана в оккупированном Арменией Нагорном Карабахе и прилегающих районах, были представлены в основные международные организации, включая ЮНЕСКО, а также в ООН, ОБСЕ, Совет Европы, Организацию исламского сотрудничества, ИСЕСКО. 

Как известно, Организация исламского сотрудничества регулярно принимает резолюции об осквернении и уничтожении относящихся к Исламской религии памятников, исторического и культурного наследия на оккупированных в результате армянской агрессии территориях Азербайджана. 

Попытка "отремонтировать" мечеть в Шуше страной-оккупантом, проводящей этническую чистку на оккупированных территориях Азербайджана, и якобы попытка демонстрации уважительного отношения к религиозным ценностям, является ничем иным, как лицемерием".

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