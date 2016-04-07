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    Лавров: Мы, возможно, более чем кто-либо еще заинтересованы в решении нагорно-карабахского конфликта

    Принципы соглашения находятся на столе переговоров. По сути мы очень близки

    Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Мы заинтересованы, возможно, даже больше чем кто-либо еще в решении нагорно-карабахского  конфликта. От конфликта страдают не только вовлеченные страны, но и регион, так как он имеет важное транзитное значение". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку.

    Глава МИД России отметил важность проведения мер для предотвращения эскалации на линии соприкосновения войск. Он добавил, что принципы соглашения находятся на столе переговоров: "По сути мы очень близки. Моя встреча завтра с Налбандяном также будет посвящена этому вопросу". 

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