Лавров: Мы, возможно, более чем кто-либо еще заинтересованы в решении нагорно-карабахского конфликта

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ "Мы заинтересованы, возможно, даже больше чем кто-либо еще в решении нагорно-карабахского конфликта. От конфликта страдают не только вовлеченные страны, но и регион, так как он имеет важное транзитное значение". Как сообщает Report, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции в Баку.

Глава МИД России отметил важность проведения мер для предотвращения эскалации на линии соприкосновения войск. Он добавил, что принципы соглашения находятся на столе переговоров: "По сути мы очень близки. Моя встреча завтра с Налбандяном также будет посвящена этому вопросу".