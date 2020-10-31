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Кремль не удостоил Пашиняна ответом

Кремль не удостоил Пашиняна ответом В МИД России в ответ на письмо Никола Пашиняна заявили, что Еревану могут помочь, только если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении
Нагорно-карабахский конфликт
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31 октября 2020 г. 12:54
Кремль не удостоил Пашиняна ответом

Кремль не удостоил ответом письмо премьер-министра Армении Никола Пашиняна президенту России Владимиру Путину, в котором тот просил о предоставлении помощи Армении. Вместо Путина Пашиняну ответило министерство иностранных дел России.

Как сообщает российское бюро Report, заявление МИД России в связи с обращением Н Пашиняна к президенту России В. Путину с просьбой начать консультации размещено на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

"В соответствии с Договором (о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Российской Федерацией и Республикой Армения от 29 августа 1997 г. - ред.) Россия окажет Еревану всю необходимую помощь, если боестолкновения будут перенесены непосредственно на территорию Армении", - говорится в заявлении.

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