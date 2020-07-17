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Исмаил Демир: Наша оборонная промышленность всегда в распоряжении Азербайджана

Исмаил Демир: Наша оборонная промышленность всегда в распоряжении Азербайджана Одна нация – два государства!
Нагорно-карабахский конфликт
17 июля 2020 г. 14:40
Исмаил Демир: Наша оборонная промышленность всегда в распоряжении Азербайджана

Заместители министра обороны Азербайджана - командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров провели встречу с главой Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаилом Демирем.

Как передает Report, об этом Исмаил Демир написал в своем профиле в Twitter.

"В период, когда всему миру еще раз нужно показать, что у двух братских стран единое сердце, мы обсудили вопросы сотрудничества в оборонной промышленности. Наша оборонная промышленность - от БПЛА , оружия, боеприпасов и ракет до опыта в электронных военных системах, технологиях, наши возможности всегда в распоряжении Азербайджана. Мы будем работать вместе в вопросах создания новой системы в Азербайджанской армии, а также модернизации, ремонте существующих систем, учений. Одна нация – два государства!", - отметил он.

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Версия на английском языке Turkish official: Our defense industry is always at Azerbaijan's disposal
Версия на азербайджанском языке Türkiyə rəsmisi: "Müdafiə sənayemiz hər zaman Azərbaycanın əmrindədir"

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