Исмаил Демир: Наша оборонная промышленность всегда в распоряжении Азербайджана

Одна нация – два государства!

Заместители министра обороны Азербайджана - командующий Отдельной общевойсковой армией генерал-полковник Керем Мустафаев и командующий Военно-воздушными силами генерал-лейтенант Рамиз Таиров провели встречу с главой Управления оборонной промышленности при администрации президента Турции Исмаилом Демирем.

Как передает Report, об этом Исмаил Демир написал в своем профиле в Twitter.

"В период, когда всему миру еще раз нужно показать, что у двух братских стран единое сердце, мы обсудили вопросы сотрудничества в оборонной промышленности. Наша оборонная промышленность - от БПЛА , оружия, боеприпасов и ракет до опыта в электронных военных системах, технологиях, наши возможности всегда в распоряжении Азербайджана. Мы будем работать вместе в вопросах создания новой системы в Азербайджанской армии, а также модернизации, ремонте существующих систем, учений. Одна нация – два государства!", - отметил он.