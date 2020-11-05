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Ильхам Алиев: Армения должна взять на себя обязательства, о которых я уже говорил

Ильхам Алиев: Армения должна взять на себя обязательства, о которых я уже говорил "Это должно быть частью будущих переговоров на основе базовых принципов. Потому что в первой части базовых принципов требовалось вывести в соответствии с графиком войска с оккупированных территорий – 5 + 2 района. Затем были другие элементы базовых принци
Нагорно-карабахский конфликт
5 ноября 2020 г. 16:51
Ильхам Алиев: Армения должна взять на себя обязательства, о которых я уже говорил

"Это должно быть частью будущих переговоров на основе базовых принципов. Потому что в первой части базовых принципов требовалось вывести в соответствии с графиком войска с оккупированных территорий – 5 + 2 района. Затем были другие элементы базовых принципов, такие как безопасность, миротворческие операции, статус Нагорного Карабаха. Мы всегда были очень открыты к обсуждению этого. Мы неоднократно предлагали им различные пути, но они отвергали это".

Как сообщает Report, об этом 4 ноября президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в интервью испанскому информационному агентству EFE, отвечая на вопрос журналиста: "Готовы ли Вы теперь принять автономию региона?".

"Мы предложили им автономию в составе Азербайджана, мы предложили им культурную автономию. Мы сказали, что в мире, в Европе, в Скандинавии в лице Аландских островов, в Италии в лице Южного Тироля и во многих других местах, есть хорошие примеры. Но они все отвергли. Они требовали только независимости и хотели, чтобы мы признали эту независимость. Они настаивали, зная, что мы никогда не пойдем на это, и делали все, чтобы заморозить конфликт. Я знаю, мы, во-первых, должны завершить эту горячую фазу конфликта, должны вернуться к переговорам, Армения должна взять на себя обязательства, о которых я уже говорил, и после этого мы можем поговорить о том, что произойдет в будущем. Сейчас я ничего не могу сказать по этому поводу", - отметил глава государства.

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Версия на азербайджанском языке İlham Əliyev: "Ermənistan mənim dediyim öhdəlikləri üzərinə götürməlidir"

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