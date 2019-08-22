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Ведется работа по организации новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении

Идет работа по организации новой встречи глав МИД Азербайджана и Армен

Ведутся работы по организации новой встречи глав МИД Азербайджана и Армении по урегулированию нагорно-карабахского конфликта. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил глава армянского МИД Зограб Мнацаканян журналистам.

Возможная дата и формат встречи пока не оглашаются.

"Переговорный процесс не остановлен, он продолжается, и возможны новые встречи", заявил Мнацаканян.

Напомним, предыдущая встреча министров иностранных дел Азербайджана и Армении Эльмара Мамедъяров и Зограба Мнацаканяна состоялась в июне в Вашингтоне.

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