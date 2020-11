Хикмет Гаджиев обратил внимание на вандализм и варварство армян

"В Физули остался только фасад здания. Масштабы и величина разрушений в деоккупированном Физулинском районе Азербайджана показывают, насколько Армения далека от цивилизованного мира. Это политика выжженной земли. Вандализм и варварство".

"В Физули остался только фасад здания. Масштабы и величина разрушений в деоккупированном Физулинском районе Азербайджана показывают, насколько Армения далека от цивилизованного мира. Это политика выжженной земли. Вандализм и варварство".

Как сообщает Report, об этом на своей странице в Twitter написал помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

"Это не тропический лес или джунгли. Это также не город апокалипсиса. Это руины азербайджанского города Физули. Сровняли с землей и покинули. Пусть международное сообщество посмотрит на вандализм Армении. Умышленное уничтожение и разграбление имущества, культурного наследия".

"В 455 году нашей эры город Рим был сожжен и разграблен племенами, называемыми вандалами. Их репутация запечатана на протяжении всей истории как синоним их акта разрушения - вандализма. Увидев разрушение Армении в некогда процветающем городе Физули, у вандализма может появиться новый синоним", - написал Х.Гаджиев.

Only facade of building has been left in Füzuli. The scale and magnitude of destruction in deoccupied Fuzuli region of Azerbaijan shows how Armenia is far from civilized world. It is schorched earth policy. Vandalism and barbarism. pic.twitter.com/SVv3GPMn9e — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 18, 2020

It is not rain forest or jungle. It is also not city of apocalypse. It is ruins of Füzuli city of Azerbaijan. Razed to ground and abandoned. Let's the international community see the vandalism of Armenia. Deliberate destruction and pillage of property, cultural heritage. pic.twitter.com/ocR1IJONCB — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) November 18, 2020